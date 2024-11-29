Шумерлинский КЦСОН принял эстафету по доставке продуктовых наборов от благотворительного фонда «Старость в радость». Эта помощь адресно оказывается одиноким пенсионерам, инвалидам, чей среднедушевой доход не превышает 1,5-кратного размера прожиточного минимума.

Продовольственные наборы получит 21 получатель. Этот вид помощи нашел отклик среди жителей города Шумерли и Шумерлинского округа, ведь сэкономленные средства граждане могут потратить на другие цели.



«Когда я остался один, мне было тяжело не только морально, но и финансово. Получение продуктового набора стало настоящей поддержкой. Эти простые вещи, как хлеб и молоко, имеют для меня огромное значение. Спасибо за вашу заботу и внимание!» — говорит получатель помощи М.А. Ибрагимов.



С начала года благодаря совместной работе отделения срочного социального обслуживания Шумерлинского КЦСОН и благотворительного фонда «Старость в радость» помощь в виде твердого топлива была оказана 38 людям, а продовольственные наборы получили 30 человек.



Шумерлинский КЦСОН.