21 ноября в салоне интересных встреч «Перекресток» городской центральной библиотеки им. Г.Н. Айги состоялась новая встреча с Лидией Кузнецовой, членом Союзов писателей Чувашии и России. Большим подарком для почитателей творчества поэтессы стала презентация нового, пятого, сборника стихов «На одном дыхании».

В салоне интересных встреч автор рассказала о своем творчестве, поделилась фактами долголетнего и верного служения Музе. Гостям вечера представилась возможность не только познакомиться со стихами из нового сборника, но и насладиться их искренним и выразительным авторским исполнением под аккомпанемент Людмилы Кирюшиной.



Поэзия занимает в жизни Лидии Кузнецовой важное место. Её творчество – это мир её души, выраженный в словах. В каждой строке – тревога, боль, сомнения, размышления. У каждого стихотворения – своя история, которой поэтесса с удовольствием делилась со слушателями.



Встреча прошла тепло и душевно, как название нового сборника – «На одном дыхании». Все участники мероприятия щедро делились восхищением творчеством поэтессы, пожелали ей дальнейших творческих успехов и выхода в свет ещё не одного сборника. «Время пролетело быстро и незаметно. Эта встреча произвела на меня неизгладимое впечатление, обогатила духовно, заставила о многом задуматься», — поделилась впечатлениями участница творческого вечера Надежда Старкова. «Встреча получилась доброй, тёплой, незабываемой. Лидия Павловна эмоционально читала свои стихи под музыкальное сопровождение. Признаюсь, автор затронула струны моей души», – отметила участница встречи Нина Кудряшова.

Справочно:

Кузнецова Лидия Павловна родилась 22 февраля 1950 года в Шумерле. Образование средне-техническое. Почти вся трудовая деятельность прошла на Шумерлинском комбинате автофургонов. Стихи начала писать со школьной скамьи. Издала пять поэтических сборников: «Зеркало души», «Дорогой надежды», «От сердца к сердцу», «Рожденные любовью», «На одном дыхании».



Л. Федорова, и.о. директора ГЦБС.