Благодаря нацпроекту «Производительность труда» средняя выработка на предприятиях Чувашии увеличилась на 37%

На предприятиях-участниках национального проекта «Производительность труда» средняя выработка увеличилась на 37 процентов.

«Предприятия республики, участвующие в нацпроекте, увидели реальное увеличение показателей производства. Так, среднее время процессов на них снизилась на 35 процентов, а выработка в среднем увеличилась на 37 процентов. Мы видим, что внедрение технологий бережливого производства позволяют предприятиям перестраивать внутреннюю логистику, оптимально загружать оборудование и повышать эффективность», — отметил руководитель Минэкономразвития республики Дмитрий Краснов.

Напомним, в Чувашии в проекте по повышению производительности труда участвуют 63 организации из сфер обрабатывающей промышленности, строительства, транспорта и сельского хозяйства, при этом в масштабах страны национальный проект охватил более 6600 средних и крупных компаний.

«На предприятиях, где проекты адресной поддержки уже завершены (это 5,5 тыс. предприятий), прибыль увеличилась на 434 млрд рублей — это последние цифры по итогам отчетности за 2023 год», — сообщил заместитель министра экономического развития России Мурат Керефов.

Отметим, с 2025 года на уровне федерации мероприятия нацпроекта по производительности труда будут продолжены и расширены в рамках нового нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». В Чувашии до 2030 года планируют привлечь в него не менее 24 предприятий и обучить свыше 300 человек.

Минэкономразвития Чувашии.