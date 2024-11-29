Администраторы госпабликов узнали секреты ведения социальных сетей

ЦУР провел очередной образовательный семинар, и в этот раз тонкостям работы в соцсетях обучались специалисты сферы культуры из Чебоксар.

Как писать, чтобы читатель не мог оторваться от текста, и как проверять достоверность информации, какие новые форматы могут оживить страницу и привлечь подписчиков? И для чего вообще вести госпаблики? Об этом и многом другом специалисты ЦУР беседовали с участниками семинара.

Лекция коснулась также правил оформления обложек групп, их названий и стиля ведения, проговорили и основные требованиях к госпабликам. Обязательной частью встречи, как всегда, стала практика. Администраторы разрабатывали конкурсы и тренировались писать небанальные и емкие посты.

Участников семинара пригласили также совершенствовать свои знания на образовательной платформе «Диалог ПРО», на которой есть много полезных лекций, мастер-классов, видеоматериалов.

cheb.mk.ru