28 Ноя

Ежегодный городской конкурс «Да будет свет! » стартует 2 декабря

Материалы на конкурс принимаются до 20 декабря от предприятий, организаций, учреждений социальной сферы, индивидуальных предпринимателей и всех желающих жителей Шумерли.
Подавать документы нужно в отдел жилищно-коммунального хозяйства Управления градостроительства и городского хозяйства администрации города.


Участвовать можно в номинациях: «Лучшее световое оформление предприятия/организации», «Лучшее световое оформление учреждения социальной сферы», «Лучшая светодизайнерская композиция» и «Лучшее световое новогоднее оформление ели».
Победителей определят уже в новом году, их ждут дипломы.


Подготовила Н. Игнатьева.

Автор записи: anna

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