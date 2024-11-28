Ежегодный городской конкурс «Да будет свет! » стартует 2 декабря

Материалы на конкурс принимаются до 20 декабря от предприятий, организаций, учреждений социальной сферы, индивидуальных предпринимателей и всех желающих жителей Шумерли.

Подавать документы нужно в отдел жилищно-коммунального хозяйства Управления градостроительства и городского хозяйства администрации города.



Участвовать можно в номинациях: «Лучшее световое оформление предприятия/организации», «Лучшее световое оформление учреждения социальной сферы», «Лучшая светодизайнерская композиция» и «Лучшее световое новогоднее оформление ели».

Победителей определят уже в новом году, их ждут дипломы.



Подготовила Н. Игнатьева.