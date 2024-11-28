Для участников СВО и членов их семей разработаны новые меры по сохранению здоровья

В Чувашской Республике медицинская помощь участникам СВО и членам их семей оказывается в приоритетном порядке. Важным аспектом является обеспечение доступа к высококвалифицированной медицинской помощи, включая психологическую поддержку, реабилитацию после травм и заболеваний.

Все участники СВО, нуждающиеся в реабилитации, направляются лечащим врачом по месту жительства на первичную консультацию в Республиканский клинический госпиталь для ветеранов войн. После решается вопрос о прохождении реабилитации либо в амбулаторных, либо в стационарных условиях. За 10 месяцев 2024 года в условиях Республиканского клинического госпиталя для ветеранов войн медицинскую помощь получили 963 участника СВО, из которых 212 — в стационарных условиях. Также бойцы получают медицинскую помощь по медицинской реабилитации в медорганизациях, находящихся в ведении Минздрава Чувашии, в зависимости от профиля заболевания.

С 1 октября в Республиканском онкодиспансере начали проводить профилактическое обследование для вдов участников СВО. Комплекс мероприятий направлен на раннюю диагностику новообразований у женщин и включает УЗИ молочных желез (до 40 лет), маммографию (старше 40 лет), УЗИ щитовидной железы и регионарных лимфоузлов, УЗИ органов малого таза, консультацию врача-онколога-гинеколога с забором материала на онкоцитологию и вирус папилломы человека, консультацию терапевта по результатам исследований. Акция реализуется по сертификатам, которые распространяются через фонд «Защитники Отечества». С начала запуска акции обследование прошли более 50 женщин.

Большое внимание вопросам обслуживания участников и ветеранов специальной военной операции уделяется и в Республиканской стоматологической поликлинике. Там ведется внеочередной прием участников СВО, а также членов их семей, по полису обязательного медицинского страхования. Все они получают стоматологическую помощь в день обращения. Прием ведется и в Чебоксарах, и в отделениях в Алатыре, Канаше и Шумерле. За 9 месяцев 2024 года специалистами республиканской стоматологии принято 213 участников СВО и членов их семей.

В Республиканской клинической офтальмологической больнице ежемесячно проводят специальный прием. Дату и время обозначают заранее, чтобы у каждого была возможность продуктивно спланировать свое время и уделить внимание здоровью глаз. В рамках Дня открытых дверей проводят бесплатное комплексное диагностическое обследование, в которое входят авторефрактометрия, визометрия, периметрия, тонометрия, а также, при необходимости, тонография и компьютерная периметрия. Врачи-офтальмологи оказывают консультации и предоставляют рекомендации по результатам обследования. С начала года проведено 9 специальных приемов для участников СВО и членов их семей. Всего специалистами принято около 600 пациентов.

По информации Минздрава Чувашии.