ЦУР Чувашии помог йошкар-олинцу Диего

«Почти месяц на центральной улице Йошкар-Олы на тротуаре лежит куча старых покрышек», – оставил сообщение в паблике Центра управления регионом Чувашии пользователь с экзотичным именем Диего, обозначив адрес несанкционированной свалки – Кирова, 15.

Специалисты ЦУР не стали отнекиваться от сигнала, рассуждая о регионе проживания соседа, и взяли обращение в работу. Тем более, что и отношения с Диего у Центра, можно сказать, давние – мариец уже трижды сообщения в чувашский паблик. Чуть позже об уборке злополучных покрышек отчиталась администрация Йошкар-Олы.

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