С 2025 года в Чувашии увеличится плата за капремонт – в среднем на 1,8 рублей

Для домов без лифтов тариф составит 10,94 рубля, а для домов с лифтами — 11,87 рубля за квадратный метр. Изменения одобрены Кабинетом Министров Чувашии. Минимальный взнос останется ниже среднего уровня по стране, который, по информации Минстроя России, составляет 12 рублей за квадратный метр в 2024 году.

По словам министра строительства, архитектуры и ЖКХ Чувашии Михаила Коледы, для предотвращения резкого роста минимальной ставки в 2025 году, планируется увеличить взнос только на 18,7%, что составляет половину экономически обоснованного размера.

Как подчеркнул Глава Чувашии Олег Николаев, в 2024 году для сокращения дефицита Фонда капитального ремонта из республиканского бюджета выделено почти 300 млн рублей. Дополнительно 600 млн рублей из консолидированного бюджета направлены на модернизацию лифтового хозяйства.

чувашинформ.рф