27 Ноя

С 2025 года в Чувашии увеличится плата за капремонт – в среднем на 1,8 рублей

Для домов без лифтов тариф составит 10,94 рубля, а для домов с лифтами — 11,87 рубля за квадратный метр. Изменения одобрены Кабинетом Министров Чувашии. Минимальный взнос останется ниже среднего уровня по стране, который, по информации Минстроя России, составляет 12 рублей за квадратный метр в 2024 году.

По словам министра строительства, архитектуры и ЖКХ Чувашии Михаила Коледы, для предотвращения резкого роста минимальной ставки в 2025 году, планируется увеличить взнос только на 18,7%, что составляет половину экономически обоснованного размера.

Как подчеркнул Глава Чувашии Олег Николаев, в 2024 году для сокращения дефицита Фонда капитального ремонта из республиканского бюджета выделено почти 300 млн рублей. Дополнительно 600 млн рублей из консолидированного бюджета направлены на модернизацию лифтового хозяйства.

чувашинформ.рф

Автор записи: anna

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