Стать героем просто — примите участие в социальной акции «IT-донор»

С 2 по 7 декабря вновь пройдёт Всероссийская социальная акция «IT-донор». Дважды в год российские айтишники сдают кровь и помогают спасать жизни. Принять участие может каждый: достаточно сдать кровь в сроки акции.



Проект был запущен осенью 2020 года в Екатеринбурге и на настоящий момент достиг федерального масштаба: к нему подключилось более 200 городов России.



IT-донор — социальный проект Оксаны Дуниной и команды компании Artsofte. Его цель — создать комьюнити из работников IT-отрасли, готовых сдавать кровь. Идея откликнулась: проект стал федеральной акцией и привлёк более 650 IT-компаний и более 25 региональных Министерств цифрового развития.



В акции участвуют от Калининграда до Владивостока. За 3 года айтишники сдали 720 литров крови: это спасло 3200 жизней. Движение уже выходит за рамки IT — проект поддержали компании-гиганты, а застройщики предлагают организовать подобную акцию в своей сфере.

Подробная информация о проекте представлена на сайте https://it-donor.club.