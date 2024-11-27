Руководитель Центра управления сетями рассказал об электроснабжении жителей Чувашии

«Для меня работа энергетиком — это не просто профессия, а настоящая жизнь. Каждый день я сталкиваюсь с новыми задачами, которые требуют технических знаний и опыта», – рассказывает начальник Центра управления сетями Чувашских электросетей Андрей Михайлов. Он руководит командой специалистов, к которым обращаются жители республики, столкнувшиеся с отключением электричества.

Именно эти мужчины восстанавливают электроснабжение. И именно они отправились на днях в чебоксарское Заволжье устранять последствия снегопада и возвращать людям свет. А около месяца назад даже заслужили аплодисменты жителей одного из городов, «поколдовав» у подстанции и наладив в ночи подачу электричества.

Кроме этого, занимаются реконструкцией трансформаторных подстанций и распределительных пунктов, внедряя передовые технологии, что обеспечивает более надёжное электроснабжение потребителей.

«…Пришел в организацию электромонтером четвертого разряда, прокладывал сети к нынешней столичной Ярмарке, потом служил в армии и вновь вернулся, позже перешел в диспетчерскую инженером. Уже девять лет – начальник Центра управления сетями, итого в этой сфере двадцать лет», – продолжает делиться фактами из своей биографии Андрей. За сухими фактами – особенность характера, мужчина старается и сам выезжать на объекты, организовывать работу на месте. Кроме того, развиваться в профессиональном плане, знать не меньше своих подчиненных, а если надо – «крутить с ними провода и залезать на столбы».

Андрей Михайлов в электроснабжении Чувашии человек неслучайный. Тем же делом в свое время занимался и его дядя. Тоже начинал монтером, дослужился до директора Чебоксарских электросетей. Он-то и посоветовал племяннику присмотреться к сфере электроснабжения.

«Команда Центра управления сетями работает 24 на 7 и готова справиться с задачами в любое время суток, оперативно реагируя на любые вызовы», — говорит Андрей, а чтобы быть всегда в курсе событий, не отключает телефон даже в свободное от работы время. Впрочем, он совсем не жалуется и говорит, что рад быть полезен людям.

cheb.mk.ru