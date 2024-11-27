О фиксированном авансовом платеже по НДФЛ на 2025 год

Приказом Минэкономразвития России от 17 октября 2024 года № 645 «Об установлении коэффициентов-дефляторов на 2025 год» утверждено изменение в части размера коэффициента-дефлятора, необходимого в целях применения главы 23 Налогового кодекса «Налог на доходы физических лиц», равного 2,594.

В соответствии с пунктом 3 статьи 227.1 Налогового кодекса, Законом Чувашской Республики

от 22 ноября 2024 года № 78 «Об установлении в Чувашской Республике коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда, на 2025 год» установлен фиксированный авансовый платеж по налогу на доходы физических лиц (иностранных граждан), осуществляющих трудовую деятельность на основании патента, на 2025 год в сумме

7782 руб. (2024 год – 5760 руб.)

Фиксированный авансовый платеж по налогу налогоплательщиком (иностранным гражданином) по месту осуществления им деятельности на основании выданного патента уплачивается до дня начала срока, на который выдается (продлевается), переоформляется патент. При этом в платежном документе налогоплательщиком указывается наименование платежа «Налог на доходы физических лиц в виде фиксированного авансового платежа».

При получении (переоформлении) патента необходимо предоставить документ, подтверждающий уплату в полном объеме налога на доходы физических лиц в виде фиксированного авансового платежа в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, на период действия патента.

По интересующим вопросам необходимо обращаться в отделение

по вопросам трудовой миграции УВМ МВД по Чувашской Республике (тел.: 8(8352) 24-19-34, 24-19-35).

Управление по вопросам миграции МВД по Чувашии.