Об электронных удостоверениях для многодетных семей рассказали в прямом эфире ЦУР Чувашии

Очередная трансляция Центра управления регионом Чувашской Республики была посвящена вопросам поддержки многодетных семей, а конкретнее – вопросу выдачи электронного удостоверения многодетной семьи. Экспертами эфира выступили Екатерина Данилова, исполняющая обязанности директора Центра предоставления мер соцподдержки Минтруда Чувашии, и Ирина Беликова, консультант отдела социальных проблем семьи и демографической политики министерства.

Представители соцблока региона подробно рассказали, что такое электронное удостоверение многодетной семьи и заменяет ли оно документ бумажного образца. В прямом эфире озвучили, как получить и оформить данное удостоверение – семья должна иметь статус многодетной, заявление подается через портал «Госуслуги».

Также поступил вопрос от многодетной Елены Никитиной. До недавнего времени ее сын вместе с другими детьми играл в команде адаптивного хоккея для слабовидящих детей «Юман», которая отличилась на российских соревнованиях. По словам мамы, сейчас данной команде грозит закрытие, а детям с ОВЗ тренировки крайне важны для социальной адаптации. Елена спросила о возможной поддержке ребят, на что эксперты, предварительно изучившие вопрос, ответили: совместно с коллегами из муниципалитета, Минспорта Чувашии проработают варианты решения.

Полная запись эфира доступна по ссылке https://vk.cc/cFmgXm

Источник: cheb.mk.ru