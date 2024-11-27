Инвалиды и участники спецоперации могут пройти профобучение в рамках нацпроекта «Демография»

«Web-программист», «Системный администратор Linux», «Подготовка к полету и управление беспилотными авиационными системами», «Оператор станков с программным управлением»… Эти и другие программы востребованы у граждан с инвалидностью, а также у тех, кто защищал соотечественников в зоне специальной военной операции.

Возможность бесплатно пройти профессиональное обучение и получить дополнительное профессиональное образование у ветеранов специальной военной операции в рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография» появилась в 2023 году, а у инвалидов — в 2024 году. Особенностью обучения в этом году является заключение договора с предполагаемым работодателем для дальнейшего трудоустройства через платформу «Работа России». Кадровые центры обеспечивают сопровождение инвалидов и участников СВО до момента их трудоустройства.

В текущем году 5 инвалидов и 3 ветерана СВО уже прошли обучение. Обучение данных категорий граждан будет продолжено в следующем году в рамках национального проекта «Кадры».

Минтруд Чувашии.