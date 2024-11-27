Довести преступный замысел до конца не получилось

Шумерлинским районным судом рассмотрено уголовное дело в отношении жителя Пермской края по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств с использованием сети «Интернет» в крупном размере).

Судом установлено, что гражданин в начале июля 2024 года посредством сообщения на интернет-форуме получил координаты местоположения оптовой закладки, расположенной в Московской области, с указанием забрать наркотическое средство и оборудовать тайники-закладки на террито­рии Пермского края в целях дальнейшего сбыта наркотика. Мужчина выехал в Московскую область, забрал из тайника около 1 кг вещества и оборудование для производства синтетических наркоти­ков. Затем на попутной автомашине выехал из Москвы в Пермский край.

На трассы М-12 на территории Шумерлинского округа машину, на которой передвигался осужденный, остановили сотрудники УФСБ по Чувашской Республике. В багажнике они обнаружили наркотическое средство, которое было предназначено для размещения в тайниках. Наркотик изъяли.

Суд признал пермяка виновным, ему назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор в апелляционном порядке не обжаловался и вступил в законную силу.

Пресс-служба Шумерлинского райсуда.