В республиканской детско-юношеской библиотеке состоялась презентация книги-альбома Геннадия Иванова-Оркова «Вековые образы Чувашии. Национальная вышивка, история, люди»

В рамках празднования Дня чувашской вышивки в главной библиотеке для детей и юношества Чувашии состоялась презентация книги-альбома Геннадия Иванова-Оркова «Вековые образы Чувашии. Национальная вышивка, история, люди» с участием автора-составителя.

Заведующий отделом краеведческой и национальной литературы Эвелина Малеева пояснила студентам Чебоксарского экономико-технологического колледжа и Чебоксарского техникума транспорта и строительных технологий о том, что эта книга-альбом издана в Чувашском книжном издательстве тиражом 1500 экземпляров. Научно-популярное издание посвящено чувашской вышивке и раскрывает вклад предприятия «Паха тĕрĕ» в общественное и культурное развитие Чувашской Республики. Сегодня эта организация является единственным в России предприятием, которое на промышленном уровне занимается производством национальных костюмов, повседневной одежды, предметов украшения интерьера, а также сувенирной продукции с чувашской вышивкой. За вековую деятельность усилиями специалистов-художников, мастериц-вышивальщиц, всех работников фирмы художественных промыслов были сохранены и творчески развивались традиции чувашской вышивки. В наши дни это национальное искусство неизменно вызывает восхищение на международных, всероссийских и республиканских выставках, конкурсах и ярмарках. Издание предназначено широкому круги читателей, специалистам по национальной культуре, народному искусству, ценителям вышивки, художникам, педагогам, учащимся, а также туристам и коллекционерам.

Директор Чувашской республиканской детско-юношеской библиотеки Татьяна Вашуркина, тепло поприветствовав собравшихся, поздравила и поблагодарила автора новинки: «Издание является огромным вкладом в сохранение культуры и самобытности чувашского народа. Эта книга – показатель уникальности, богатства чувашской вышивки и достойный подарок для истинных ценителей национальной культуры».

Автор книги – известный искусствовед, член Ассоциации искусствоведов, член союза дизайнеров России, Лауреат Государственной премии в области литературы и искусства Геннадий Николаевич Иванов-Орков рассказал о том, что с 2013 года он исследовал и собирал материалы для издания. В течение целого года систематизировал и готовил для печати. В содержании книги история предприятия «Паха тӗрӗ» тесно переплетается с творчеством Екатерины Ефремовой, которая отдала все силы для воссоздания чувашской вышивки, ее сохранения и дальнейшего развития. Отметил, что тщательно продумывал оформление обложки издания. Предложил юной художнице Татьяне Андреевой-Юма подготовить ее дизайн. Совместными усилиями замысел осуществился. Геннадий Николаевич отметил, что на страницах книги-альбома представлены коллекции вышитых произведений и костюмов из музея Фирмы художественных промыслов «Паха тĕрĕ» и других музеев Чувашии. Впервые опубликованы уникальные экспонаты 1940—1950 годов, находящиеся в Российском этнографическом музее в городе Санкт-Петербург. Особое внимание уделено вышитой карте России, в творческом процессе создания которой приняли участие более 200 мастеров-вышивальщиц, дизайнеров, художников народные умельцы из всех регионов России. Фрагменты карты присылались в Музей чувашской вышивки. Сама карта была сшита воедино мастерами фирмы «Паха тĕрĕ». Также Геннадий Николаевич ознакомил с авторскими изданиями, посвященными развитию чувашской вышивки и национального костюма, рассказал об экспедициях и о насыщенной творческой жизни, которая направлена на сохранение культурного кода чувашского народа.

В завершение презентации солистка народного фольклорного ансамбля «Уяв», преподаватель Чебоксарского техникума транспорта и строительных технологий Зоя Васильева оценила презентуемую книгу и прочитала стихотворение, которое она посвятила Дню чувашской вышивки.

Книжная новинка ждет читателей в библиотеке. Приглашаем!

Эвелина Малеева, заведующий отделом краеведческой и национальной литературы Чувашской республиканской детско-юношеской библиотеки