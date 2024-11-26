На работу и учёбу – с вышивкой

26 ноября отмечается День чувашской вышивки. К этому национальному празднику приурочена акция «На работу с вышивкой», инициированная Министерством культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики.

Присоединиться к акции просто – нужно всего лишь 26 ноября прийти на работу или учебу в одежде с элементами чувашского орнамента или с вышитыми аксессуарами, сделать фотографии рабочих коллективов, групп обучающихся и разместить их на сетевых ресурсах своих организаций и учреждений с хештегами #Деньчувашскойвышивки2024, #наработусвышивкой, #научебусвышивкой.