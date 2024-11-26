Для помощи участникам СВО запущена платформа СВОИРОДНЫЕ.РФ

Фонд «Защитники Отечества» и команда Героя Труда России доктора Дениса Проценко дали старт проекту СВОИРОДНЫЕ.РФ, направленному на психологическую и социальную помощь участникам и ветеранам СВО, их близким. Одним из важнейших блоков платформы стали понятные и универсальные сценарии и речевые модули. Родственники смогут использовать их для общения с героями СВО, в том числе в кризисных ситуациях. Рекомендации и конкретные примеры разработаны психологами – специалистами в области посттравматического стрессового расстройства.

Кроме того, специалисты фонда «Защитники Отечества» для платформы подготовили максимально полный справочник по всем мерам поддержки, включая денежные выплаты.

На платформе собрана база знаний по различным направлениям. На ней представлены такие рубрики, как «Посттравматическая реабилитация», «Профилактика социально значимых рисков», «Юридическая и социальная поддержка» и другие.

Вся полезная информация для ветеранов боевых действий и их близких доступна на сайте СВОИРОДНЫЕ.РФ.

чувашинформ.рф