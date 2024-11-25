Уже полсотни детей с миодистрофией Дюшенна получили помощь Фонда «Круг добра»

Пятидесятым подопечным Фонда «Круга добра» с мышечной дистрофией Дюшенна, который получил инновационный препарат генной терапии Деландистроген моксепарвовек, стал 4-летний Степан из Екатеринбурга. Введение препарата стоимостью около 3 млн долларов прошло в НИКИ педиатрии и детской хирургии имени академика Ю.Е. Вельтищева. По словам врачей, мальчик чувствует себя хорошо.

Этот препарат ранее также закупался для детей Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Чувашии, Северной Осетии, Карачаево-Черкесии, других республик и областей страны.

Отметим, что Фонд был создан указом Президента России Владимира Путина. Он стал тем механизмом, который дополняет существующие госпрограммы помощи детям с тяжёлыми и редкими заболеваниями. С 2021 года фонд оплатил дорогостоящие лекарства, медицинские изделия и операции более 26 тысячам детей.