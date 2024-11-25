Жители Чувашии просят восстановить освещение улиц и дорог

С начала осени жители Чувашии оставили в соцсетях свыше 600 сообщений на тему плохого освещения улиц и дорог. Такова статистика ЦУР Чувашии. Именно специалисты этого проектного офиса фиксируют, обрабатывают подобные жалобы и направляют их в то ведомство, которое сможет оперативно решить проблему.

Количество сообщений на тему плохого освещения дворов и пешеходных переходов этой осенью осталось примерно на том же уровне, что и в аналогичном периоде прошлого года. Пятая часть всех инцидентов связана с Чебоксарами, чуть меньше ста запросов было зафиксировано из Алатыря и Новочебоксарска, следом идут Шумерля, Канаш и Ядринский округ.

Свои просьбы с тем, чтобы починили фонари на улицах, по которым по вечерам идет достаточно интенсивный трафик, жители региона активно оставляют в госпабликах администраций муниципальных образований. Так, к примеру, новочебоксарцы сигнализировали, что дорога вдоль детской больницы и улицы Строителей вновь осталась без освещения. Алатырцы недоумевают, почему в полную тьму погрузились улицы Боронина, Ветвинского, Судаева и когда они перестанут ходить по ним с фонариками в руках. По словам горожан, местные власти на их запросы восстановить работу уличных светильников реагируют вяло. Отчаявшись, люди написали обращение Главе Чувашии. Они рассчитывают, что Олег Николаев во время прямой линии 28 ноября сможет объяснить, в чем проблема и когда она решится.

На кромешную тьму на улицах жалуются не только жители городов, но и райцентров. Так, в госпаблике администрации Красноармейского округа сельчане попросили вернуть свет на улицы Набережная Шатьма и Первомайскую.

Власти оперативно отреагировали на просьбу жителей: где необходимо, заменила патроны и лампы, а также обещали со временем установить современные светодиодные светильники вместо действующих натриевых.

К слову, стало светлее и на улице 50 лет Чувашии в Цивильске. Дополнительные 6 светильников установлены на участке от дома номер 6 по улице 50 лет Чувашии до дома номер 47 по улице Маяковского — вдоль дороги до центра города, социальных объектов, в том числе детского сада и окружной больницы.

«Это важный шаг к улучшению качества жизни наших жителей и созданию более безопасной городской среды», — резюмировали в госпаблике администрации Цивильского округа.

cheb.mk.ru