В Чувашии собрали 107 тонн макулатуры

15 ноября завершилась всероссийская акция «БумБатл» по сбору макулатуры, направленная на поддержку национального проекта «Экология».

За период с 23 сентября по середину ноября участники «БумБатла» по всей России собрали и сдали на переработку 144 тысячи тонн бумажных отходов. Это на 49 тысяч тонн макулатуры больше, чем в 2023 году, сообщают организаторы акции.

В десятку самых результативных регионов вошла Чувашская Республика (9 место рейтинга) со 107 тоннами макулатуры и 25 тысячами участников.

Подготовила Н. Игнатьева.