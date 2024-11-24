В преддверии Дня матери в школе № 2 для матерей и жён участников специальной военной операции прошёл большой праздничный концерт «Самые лучшие мамы Земли».

Гостей вечера тепло приветствовали глава города Шумерли Эдуард Васильев, заместитель главы — начальник отдела образования и социальной политики администрации города Елена Сахарова, председатель городского женсовета Екатерина Мигунова. В концерте прозвучали композиции в исполнении юных талантов Детской школы искусств № 1, Дворца культуры «Восход», Дворца детского и молодёжного творчества.

Вечер получился душевным и трепетным.

Соб. инф.







