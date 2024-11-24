Прекрасен мир любовью материнской

Что такое женское счастье? Для одних это лад и согласие в семье, для других — любимая работа, хобби, друзья. Но для подавляющего большинства женщин это всё-таки дети. Сыновья и дочки, большие и маленькие, озорные и скромные, в разной мере талантливые и успешные…

К Татьяне Борисовне Гольдштейн в гимназию № 8 мы приехали как к многодетной маме. Учитель английского языка, классный руководитель пятого «Б» и мама пятерых детей рассказала нам о превратностях своей судьбы, о профессии, о семейном счастье и, конечно же, о самом важном — о материнстве.

Татьяна Борисовна с детства знала, что будет многодетной мамой. Даже количество детей для себя определила – не менее пяти. А еще она мечтала о заботливом муже, о большом доме с приусадебным хозяйством, о любимой работе…

Родилась наша героиня в Свердловске (нынешнем Екатеринбурге) в семье учителя и энергетика. В казахский Чимкент, на родину мамы, переехала с родителями в четырехлетнем возрасте и всю свою сознательную жизнь прожила там. Окончив спецгимназию с углубленным изучением английского языка, поступила на юридический факультет Казахского национального университета, по окончании которого получила диплом бакалавра международного права. На протяжении нескольких лет работала переводчиком-синхронистом в крупных компаниях, специализирующихся в строительстве, медицине, сельском хозяйстве.

Обрела огромный опыт разговорного перевода, накопила солидный багаж знаний. В профессии Татьяна Борисовна называет себя практиком. Как переводчику ей довелось объездить полмира и принимать участие в операциях по трансплантации почки, в переливании крови, в озонотерапии, в животноводстве и растениеводстве, а еще воплощать в жизнь разноплановые проекты, переводить специализированные книги, другие важные документы.

Параллельно занималась преподаванием. Одно время даже организовала курсы английского языка, как для взрослых, так и для детей. Свою роль в педагогике сыграл пример мамы, долгие годы проработавшей в школе учителем английского.

В 2003 году в жизни нашей героини произошла судьбоносная встреча. На просторах интернета она познакомилась с Дмитрием, казахским немцем. После нескольких месяцев переписки молодые люди решили встретиться и … больше не расставались. Поженились, вскоре родился первенец Тима, через три года — Герман.

На чужбине, как известно, человеку живется сложно. Не обошла эта участь и семью Гольдштейн. После 2010 года в Казахстане с новой силой вспыхнули националистические настроения. Устроиться на какую-либо достойную работу, даже при послужном списке, стало сложно. Мысль о переезде несколько лет не покидала молодую семью, но всё откладывалась и откладывалась на потом. Татьяна Борисовна рассказывает, что невмоготу стало в конце 2021 года, когда в стране начались открытые национальные волнения, наступил информационный вакуум… Оставаться в Казахстане стало просто опасно. Семья с четырьмя детьми и в ожидании пятого приняла твердое, хоть и непростое, решение перебраться в Россию, конкретнее — в Чувашию. В этом им помог двоюродный брат Татьяны, проживающий в Ядринском районе. Объехав населенные пункты от Ядрина до Алатыря, рассказывает женщина, было принято решение обосноваться в Шумерле. «Ни секунды об этом мы не жалеем», — признается она сегодня.

Весной 2022 года Гольдштейны приобрели в деревне Шумерле участок земли под строительство. Все тяготы возведения дома со всеми необходимыми коммуникациями и оформлением документов легли на главу семьи. Татьяна Борисовна в это время находилась еще в Казахстане, готовилась к отъезду, собирала документы и вещи.

Новый этап жизни большой дружной семьи начался 1 сентября 2022 года. В этот день многодетная мама с детьми, младшему из которых шел седьмой месяц, прибыла на поезде «Бишкек — Казань» сначала в столицу Татарстана, а затем и в Шумерлю.

«Поначалу было нелегко: город не знаешь, люди незнакомые», — признается Татьяна Борисовна. Но этот период прошел достаточно быстро. В первое время соседи приносили многодетной семье переселенцев кто молоко, кто овощи, кто мёд… На все просьбы откликались, помогали и словом, и делом. Сегодня молодая женщина благодарна шумерлинцам за неравнодушие, за поддержку, за открытые сердца: «Не устаю удивляться, насколько здесь живут добрые, отзывчивые люди. Мне есть с чем сравнивать…»

К моменту переезда в Россию Татьяна Борисовна уже была дипломированным педагогом, выучившись заочно в Московском институте допобразования. На новом месте свою профессиональную деятельность она планировала посвятить учительству.

Ровно через год, после окончания декретного отпуска, многодетная мама вышла на работу. В гимназии № 8 учителя английского языка Татьяну Борисовну Гольдштейн приняли с радостью. Теперь под ее началом английскому языку обучаются школьники среднего и старшего звена.

Супруг Дмитрий Валентинович по профессии сварщик, работает вахтовым методом в строительных компаниях страны. В Казахстане он успешно проявлял себя в кузнецком деле, рассказывает Татьяна Борисовна, изготавливал кованые решетки, перила, другие изделия. Она не исключает, что в будущем муж еще вернется к этой востребованной специальности.

Старший сын, 21-летний Тима, пока остался в Казахстане, работает в ресторанной сфере. В свое время, поделилась многодетная мама, он окончил музыкальную школу по классу скрипки и после девятилетки поступил в музыкальное училище, даже играл в симфоническом оркестре. Родители были уверены, что старший сын посвятит себя музыке. Но потом он вдруг проявил интерес к профессии бариста, которую с успехом теперь и осваивает.

Второй сын, восемнадцатилетний Герман, пошел по стопам отца, выучился на сварщика и в настоящее время устраивается на работу в крупную сибирскую компанию.

Десятилетняя Даниэлла — ученица гимназии № 8. Поет в школьном хоре, с интересом посещает недавно открывшийся в техникуме IT-Куб. Старшая дочка — первая мамина помощница и по дому, и по хозяйству.

Младшие, четырехлетняя Эмилианна и двухлетний Вальтер, — воспитанники детского сада «Сказка». Они еще совсем малыши, но уже проявляют и таланты, и характер, не без улыбки говорит о них мама.

Уже третий год семья Гольдштейнов считает себя шумерлинцами, «обрастает» друзьями и новыми знакомыми, успешно обустраивает свой новый дом. На большом приусадебном участке нашлось место и саду-огороду, и живности. Второй год супруги выращивают гусей и индюков, есть в хозяйстве и молоденькая козочка, и собака.

Глава семьи и дети российское гражданство уже получили. У Татьяны Борисовны по госпрограмме переселения соотечественников пока только вид на жительство. Документы на российское гражданство она планирует подать сразу после завершения в Казахстане всех имущественных дел.

После общения с Татьяной Борисовной невозможно было не заметить главное её качество — цельность. Несмотря на плотный график и загруженность, многодетная мама всё успевает, всё контролирует и, главное, чувствует себя самой счастливой на свете. «Я нашла себя. В семье, в детях, в любимой работе», — подвела итог нашего диалога собеседница.

Невозможно не отметить, что молодая женщина принадлежит к той категории людей, при общении с которыми с каждой минутой всё более убеждаешься в их самодостаточности, организованности и искренности. А для многодетной мамы и педагога эти качества самые важные.

О. Дмитриева.







