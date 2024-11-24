День матери – один из самых теплых праздников, посвященный самым близким и дорогим сердцу людям – нашим мамам. Быть матерью — большое счастье и огромная ответственность, неустанный труд и самоотверженная забота о своих детях. Именно материнская любовь была и остается надежной и величайшей силой, опорой и ориентиром в жизни, поддержкой в преодолении любых невзгод и всех жизненных трудностей.

Крепкая семья – залог развития и процветания нашего общества, поэтому сегодняшний день – это еще один повод сказать спасибо нашим мамам. Ведь мама – это олицетворение самого дорогого: света и тепла родного дома, семейного уюта и очага.

Милые женщины, вы являетесь активными жителями нашего города, успешно сочетаете материнские обязанности с участием в трудовой и общественной жизни. И при этом остаетесь доброжелательными, привлекательными и обаятельными!

От всей души желаю вам крепкого здоровья, огромного материнского счастья, ответного тепла от ваших детей. Пусть в семьях у вас всегда царят тепло и уют, счастье и радость, любовь и согласие. Низкий поклон вам за каждодневный подвиг, за терпение и самопожертвование!

С уважением, глава города Шумерли Э. Васильев.