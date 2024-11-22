3 тонны отработанных батареек отправились на утилизацию

Одна из задач федерального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» национального проекта «Экология» – это предотвращение вредного воздействия отходов на здоровье человека и окружающую среду и вовлечение их в хозяйственный оборот.

На днях из Чувашии на утилизацию отправилось около 3 тонн батареек. Это стало возможным благодаря заключенному между АУ «НИИ экологии» и ООО «Национальная экологическая компания» договору, по условиям которого организация будет раз в год забирать накопленные батарейки и отвозить их на переработку в Ярославль.

Сбор от населения проводится на постоянной основе. Принести батарейки вы можете в подведомственные Минприроды Чувашии учреждения, например, в контору Шумерлинского лесничества.

По информации Минприроды Чувашии.

От редакции: В прошлом номере мы писали, что за 2 с половиной месяца в редакционном пункте сбора отработанных элементов питания накопился 71 килограмм этих отходов. В начале текущей недели наши «запасы» пополнила школа № 3, принеся в редакцию еще более 65 килограммов батареек. Наш пункт сбора продолжает работать.