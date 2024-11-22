С наградой!

Указом Главы Чувашии О. Николаева № 130 от 21 ноября 2024 года за заслуги в области культуры и многолетнюю плодотворную работу почетное звание «Заслуженный работник культуры Чувашской Республики» присвоен Кадеевой Людмиле Витальевне – заведующей Шумерлинской сельской

библиотекой.