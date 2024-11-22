Опасность на самовыгуле: инцидент в Шумерле

15 ноября в нашем городе произошел тревожный инцидент, который напоминает о рисках, связанных с собаками на самовыгуле. Две 12-летние школьницы возвращались домой, когда на них напала хозяйская собака, находившаяся без привязи и контроля. Одну из девочек забрали в больницу, у нее был укус в верхней части бедра, второй девочке лечение не понадобилось.

Это не просто несчастный случай, а серьезный сигнал о необходимости повышения ответственности владельцев домашних животных. Собака может быть верным другом, но отсутствие должного контроля за ней может привести к трагическим последствиям.

При выгуле домашних животных исключается возможность их свободного, неконтролируемого передвижения. Несоблюдение общих требований к содержанию животных влечет вынесение предупреждения или наложение административного штрафа на граждан.

Источник: Телеграм-канал администрации г. Шумерли.

P.S. По информации администрации города, контракт на оказание услуг

по отлову животных без владельцев находится на стадии заключения. Как только будет подписан договор с подрядчиком, начнётся активная фаза отлова. Предварительно, это запланировано на начало декабря текущего года.

В тему

Шумерлинская межрайонная прокуратура организовала проверку по публикации в сети Интернет о пострадавших от собаки школьницах. В ходе проверки будут установлены подробные обстоятельства происшествия, установлена принадлежность животного (домашнее или безнадзорное), а также приняты меры по привлечению виновных лиц к предусмотренной законом ответственности и компенсации причиненного пострадавшей материального и морального вреда. Кроме того, будет дана оценка доводам публикации о ненадлежащем оказании медицинской помощи и отсутствии в местной больнице необходимой вакцины.