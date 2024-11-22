Обращаться с животными без владельцев будут по закону

Документ подписан Главой Чувашии Олегом Николаевым 21 ноября и вступит в силу 1 марта 2025 года.

По принятому закону № 76 содержать таких животных в пунктах временного содержания можно будет не более 30 дней. И владельцы таких пунктов или уполномоченные ими лица будут обязаны размещать сведения (фотографии, краткое описание, дату и место обнаружения и иные дополнительные сведения) о каждом поступившем животном на своих сайтах не позднее 3 календарных дней со дня его поступления. Если у животного есть чип, бирка, несмываемая метка или табличка на ошейнике, по которым можно установить владельца, то сотрудники пунктов должны проинформировать его о потерявшемся животном.

Важное в законе — стерилизованные животные без владельцев, имеющие неснимаемые или несмываемые метки (бирки), отлову не подлежат. Исключение — нежизнеспособные животные и животные, проявляющие немотивированную агрессивность. В случае отсутствия владельцев нежизнеспособные животные и животные с немотивированной агрессивностью, подтвержденной в ходе соответствующего освидетельствования, будут умерщвлены гуманными методами – через глубокий наркоз для отключения центральной нервной системы и далее с применением препарата для умерщвления. Животных без владельцев, содержащихся в пунктах временного

содержания, умерщвлять запрещено, за исключением нежизнеспособных животных, животных без владельцев, проявляющих немотивированную агрессивность, животных, представляющих общественную опасность, — в случае принятия решения о признании ситуации экстраординарной.

Законом допускается введение на территории муниципалитета экстраординарной ситуации, если в муниципалитете зафиксированы факты причинения животными без владельцев смертельных травм или тяжкого вреда здоровью человека, а также если есть рост в 2 и более раза по сравнению со среднереспубликанским значением за предыдущий год случаев причинения такими животными вреда здоровью человека (за исключением тяжкого вреда здоровью человека) и его имуществу. Решение о признании ситуации экстраординарной принимается уполномоченным органом местного самоуправления по согласованию с уполномоченным исполнительным органом Чувашской Республики в течение не более 5 рабочих дней с момента возникновения хотя бы одного из случаев экстраординарной ситуации, сроком на 3 месяца. В период действия данного режима стерилизованные животные без владельцев, имеющие неснимаемые или несмываемые метки (бирки), не подлежат отлову, за исключением нежизнеспособных животных, животных, проявляющих немотивированную агрессивность, собак, находящихся в стае численностью 3 и более особи, и потенциально опасных собак. Все отловленные животные, представляющие опасность, не будут выпускаться на прежнее место обитания. Если в течение 30 дней у них не появится владелец, такие животные будут также подлежать умерщвлению.

Не представляющие общественную опасность животные, как и ранее, будут проходить процедуры клинического осмотра, учета, карантинирования, вакцинации, стерилизации, маркирования, чипирования и выпуска в прежнее место обитания или передаваться в приюты и новым владельцам.

При этом законом предусматривается, что отловленные животные изначально поступают в пункты временного содержания, а не в приюты. Пункты временного содержания могут быть созданы на базе приютов при условии обеспечения раздельного содержания

и учета животных.

Как поясняют в Госветслужбе Чувашии, необходимость принятия закона связана с исполнением всех требований соответствующего федерального законодательства, а также с возрастающим с каждым годом числом людей, пострадавших от укусов, и как следствие – с ростом социальным напряжением в обществе. Если в 2023 году было зафиксировано более 135 обращений, связанных с нападениями и укусами безнадзорных собак, то только за 1 полугодие 2024 года этот показатель превысил 160. Всего в 2024 году в Чувашии отловлено 1227 животных без владельцев, из них возвращено в среду обитания 968 особей.

Подготовила Н. Владимирова.