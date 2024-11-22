Когда на улицах будет светло?

«Вы проедьте вечером по городу и увидите темень. Даже пешеходов еле видно. …Мне просто стыдно за наш город», «Правда, на пешеходных переходах в тёмное время суток ничего не видно», «Света нет нигде толком, кроме улицы Лермонтова», «Было бы здорово, чтобы рассмотрели подсвет пешеходного перехода из парка по Чайковского к аптеке. Переход сделали, а условий, к сожалению, нет» — это лишь малая часть шквала жалоб, опубликованных горожанами в мессенджерах и соцсетях за последние две недели. Сурская, Урицкого, Щербакова, Ленина, Щорса, Гоголя, Коммунальная, МОПРа… На самом деле перечень улиц Шумерли, где отсутствует освещение либо лампы светят тускло и попеременно, гораздо больше.

В ответ на жалобы и обращения администрация города в своем телеграм-канале разъяснила, что, понимая важность данной проблемы, решает вопрос по мере возможностей. Однако масштабные работы начнутся не ранее 2025 года. Средства на замену ламп уличного освещения, заложенные в бюджете 2024 года, давно закончились. Дополнительное финансирование после уточнения бюджета только недавно было выделено. «Сейчас происходит распределение этих средств на весь объём работ. После составления сметной документации планируется провести торги, — говорится в ответе. — Вопрос о выделении средств на восстановление освещения в городе Шумерле будет рассмотрен Собранием депутатов Шумерлинского муниципального округа при формировании бюджета муниципального округа на 2025 год и плановый период 2026—2027 годов». Также сообщается, что готовится документация для заключения контракта на замену светильников на пешеходных переходах по адресам: улица Щербакова, 60-63 и улица Ленина, в районе кафе и микрорайона «Камчатка».

Жаловались жители и на раннее выключение уличного освещения утром в районе улицы Сурской. По этому поводу администрация города Шумерли пояснила, что включение и выключение наружного освещения выполняется в соответствии с утвержденным графиком и время скорректировано на каждые 5 дней в каждом месяце с учетом наступления сумерек и светлого времени суток. Этот график является неотъемлемой частью муниципального контракта на выполнение работ по техническому обслуживанию (содержанию и ремонту) объектов наружного освещения. В МУП «ШГЭС» претензия передана, со ссылкой на главного инженера предприятия администрация сообщила, что будет проведена проверка по улице Сурской, где в указанное время отсутствует освещение. После установления причин и их устранения график отключения света в утреннее время будет приведён в норму.

Подготовила Н. Игнатьева.