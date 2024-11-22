Выступила результативно

В минувшие выходные в Чебоксарах проходили Кубок России и детско-юношеские соревнования по дартсу среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. В этом детско-юношеском соревновании принимала участие учащаяся Шумерлинской школы-интерната Ирина Митрофанова.

Семиклассница выступила в трех дисциплинах очень результативно: в «Большом раунде» и «Одиночном разряде» заняла первые места, в «Секторе 20» — второе.

Выражаем благодарность тренерам дартс-клуба «Универсал» за предоставленную возможность выступить на соревновании такого уровня. Желаем Ирине дальнейших успехов!

О. Кулин, учитель школы-интерната.