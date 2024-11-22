Принять участие в ней могут люди старшего поколения и все неравнодушные шумерлинцы.

В акциях «Бабушкина забота» и «Дети – солдатам» уже активно участвуют серебряные добровольцы и дети отделения помощи семье и детям Шумерлинского КЦСОН. 37 пар носков связали шумерлинцы старшего поколения, а ребята написали письма участникам СВО. Сотрудники отделения дневного пребывания продолжают плести нашлемники. 10 нашлемников уже готовы к отправке в пункт помощи участникам специальной военной операции.

«Мой внук стал участником СВО и смело защищает Родину. Мы собираем гуманитарную помощь вместе с моими друзьями, серебряными волонтерами, участвуем в различных акциях под единым лозунгом «Своих не бросаем» с самых первых дней специальной военной операции. Вот несколько пар носков связала моя пожилая соседка. Я их принесла на пункт сбора в КЦСОН, где совсем недавно мы делали заготовки для накидок вайперхудов», — рассказывает активная участница клубного пространства «Мой социальный центр» волонтер Лидия Викторовна.

Готовые изделия и гуманитарную помощь можно приносить по адресу: г. Шумерля, проезд Мебельщиков, д. 9, каб. № 10. Информацию по акции можно получить по телефону +7(83536)2-81-06.

ШКЦСОН.