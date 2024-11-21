Согласие на электронную сделку

В этом году в Управление Росреестра по Чувашии поступило более 78,5 тысячи электронных заявлений для оформления недвижимости. Больше всего электронных документов поступает от банков, органов власти и нотариусов. Онлайн-заявки позволяют существенно сократить сроки регистрации — в среднем такой срок составляет чуть больше суток.

Гражданам стоит заранее позаботиться о том, чтобы их электронная сделка прошла без проблем. Необходимо в любом офисе МФЦ подать заявление о согласии на подачу документов в электронном виде на отчуждение недвижимого имущества. Если такого согласия не будет, то Росреестр не сможет принять документы на регистрацию перехода права собственности, которые поступят в электронном виде.

Жители Чувашии в последнее время начали подавать заявления о запрете подачи документов от их имени в электронном виде. Таким образом они хотят обезопасить себя от мошеннических действий по продаже их квартир, домов и земли. Но в этом нет никакой необходимости, так как в законе прямо прописано, что без письменного согласия собственника недвижимости на отчуждение недвижимости по электронной сделке регистрация не может быть осуществлена. Поэтому гражданам, которые не планируют совершать электронные сделки, не нужно подавать никаких заявлений, а вот тем, кто хочет воспользоваться электронной подачей документов, надо заранее дать свое письменное согласие. Согласие не требуется, если документы от имени граждан подают нотариусы, банки, застройщики, органы власти и если электронная цифровая подпись выдана Роскадастром.

Пресс-служба Управления Росреестра по Чувашии.