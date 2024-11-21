В минувшую среду в Шумерле, как и по всей республике, прошёл Единый информационный день. В рабочую группу под руководством замминистра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашии Павла Корнилова вошли глава города Шумерли Эдуард Васильев, депутат Госсовета Сергей Мельников, исполнительный директор Совета муниципальных образований Чувашии Александр Кузнецов, председатель Собрания депутатов Шумерлинского муниципального округа Сергей Яргунин. В малом зале ДК «Восход» члены информгруппы рассказали собравшимся о реализации на территории Шумерли и республики в целом проектов инициативного бюджетирования, физкультурно-спортивного комплекса ГТО и о господдержке малого и среднего предпринимательства.

Как озвучил Эдуард Васильев, на территории города в этом году реализован единственный инициативный проект «Выполнение работ по реставрации «Дома детского творчества» (замена окон). Подрядная организация – ООО «СУ — 21». Стоимость контракта составила 3 млн 20 тыс. руб. Работы завершены 25 октября в полном объеме.

Приём заявок на участие в конкурсном отборе инициативных проектов на следующий год продлится до 2 декабря 2024 года. Для участия необходимо обратиться в администрацию округа, где реализуется проект.

По сведениям, представленным начальником отдела физической культуры, спорта и туризма администрации города Андреем Железиным, начиная с 2015 года общая численность горожан, принявших участие в сдаче норм ГТО, на сегодня 5130 человек, что составляет 58,82 % от общей численности населения, зарегистрированного вэлектронной базе данных, относящейся к реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ЭБД ВФСК «ГТО»). По данному показателю Шумерля размещается на 16 месте рейтинга ГТО среди муниципалитетов республики.

За 9 месяцев 2024 года в ЭБД ВФСК «ГТО» зарегистрировались 258 человек, в выполнении нормативов ГТО приняли участие 1828 человек.

Начальник отдела экономики администрации города Наталья Атрашкина проинформировала, что на территории города по состоянию на 1 ноября 2024 года зарегистрировано 928 субъектов малого и среднего предпринимательства (юрлиц – 98, ИП – 830 человек). Оборот продукции и услуг за 9 месяцев 2024 года составил 1,9 млрд.руб. (что составляет 142,9 % от аналогичного периода прошлого года), инвестиции в основной капитал предприятий и индивидуальных предпринимателей по оперативным данным составили 10,7 млн руб. Численность занятых в МСП – 3,5 тыс.человек, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых. Средняя заработная работников плата составила 25 тыс. руб., что на 20,2 % выше аналогичного периода прошлого года.

Шумерля – лидер в республике по государственной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства. За 10 месяцев 2024 года господдержку получили 148 субъектов, из них 32 – финансовую на общую сумму 65,8 млн руб.

Руководитель клиентской службы в Шумерле отделения социального фонда РФ по Чувашии Сергей Озяков довел до присутствовавших нюансы Программы долгосрочных сбережений. Тему технического обслуживания и эксплуатации газового оборудования в осенне-зимний период осветил главный инженер филиала АО «Газпром газораспределение Чебоксары» в Шумерле Дмитрий Леонтьев.

О. Дмитриева.







