Дмитрий Чернышенко прокомментировал итоги стратегической сессии по вопросам качества образования

По поручению Президента готовится Стратегия развития образования до 2036 года с перспективой до 2040 года. Ее представят весной 2025 года. Это работа беспрецедентного масштаба: привлечены эксперты в области образования, педагоги, ректоры университетов, представители бизнеса и госкорпораций, учащиеся и молодежь.

Сформировано 14 рабочих групп, которые прорабатывают такие важные темы, как:

• развитие дошкольного, общего среднего и высшего образования,

• воспитание гармонично развитой личности,

• отдых и оздоровление детей.

⚡️Учитывается обратная связь, которую получают через соцопросы или напрямую от граждан на портале госуслуг.

Система образования должна отвечать национальным целям и задачам, поставленным Президентом. Для этого по нацпроекту «Кадры» до конца года будут сформированы отраслевые прогнозы потребности в кадрах.

🏆Россия сегодня входит в десятку ведущих стран по уровню образования, в пятерку лидеров по результатам международных школьных олимпиад и в топ-10 по объему исследований и разработок.

В стране реализуются нацпроекты «Образование» и «Наука и университеты», программа «Профессионалитет», благодаря которым:

🏫Построено более 1,5 тыс. новых школ,

🛠Модернизировано 370 колледжей,

🔬Открыто 8,4 тыс. лабораторий.

⚡️Правительство продолжит создавать качественную образовательную инфраструктуру в рамках нового нацпроекта «Молодежь и дети».