В 2025 году Чувашия примет окружные и всероссийские соревнования по легкой атлетике

В будущем году на территории Чувашии в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография» пройдет ряд окружных и всероссийских легкоатлетических соревнований. В их числе:

29 мая – 2 июня — чемпионат Приволжского федерального округа, первенства Приволжского федерального округа среди юниоров и юниорок до 20 и до 23 лет, юношей и девушек до 16 и до 18 лет;

3-7 июня – первенство России среди юношей и девушек до 17 и до 20 лет по спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата в дисциплине «легкая атлетика»;

20-22 июня — Всероссийские соревнования «Мемориал А.В. Игнатьева»;

23-28 июня – Кубок России по спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата и по спорту слепых в дисциплине «легкая атлетика»;

10-15 июля – чемпионат России по спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата в дисциплине «легкая атлетика»;

15-19 июля — чемпионат России по спорту слепых в дисциплине «легкая атлетика»;

23-27 июля — первенство России среди юниоров и юниорок до 23 лет, Всероссийские соревнования среди юниоров и юниорок до 20 лет.

«Для нас очень важно, что Чувашии в очередной раз доверено проведение значимых легкоатлетических стартов. В республике легкую атлетику любят, это базовый и популярный вид спорта, которым занимаются почти 40 тысяч человек. Уверен, старты пройдут на высоком организационном уровне и будут способствовать повышению интереса у детей и взрослых к активному и здоровому образу жизни!» – отметил министр физической культуры и спорта Чувашской Республики Василий Петров.

Министерство физической культуры и спорта Чувашской Республики