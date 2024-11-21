В Чувашии продолжается флешмоб «Расскажи, где темно»

Новый флешмоб ЦУР Чувашии «Расскажи, где темно» получил большой отклик жителей республики. Под постом о его старте накопилось около сотни сигналов с тегом #гдетемно. Поступившие вопросы отрабатываются совместно со службами ЖКХ городов и округов региона.

Одно из последних сообщений – от сельчанина из Комсомольского округа, который уточнил, предусмотрено ли освещение огромной площади перед зданием администрации. Специалисты ЦУР Чувашии зафиксировали и обработали сигнал, а из администрации пришел ответ: освещения не было два дня в связи заменой на площади светильников, после завершения работ там снова стало светло.

«Шумерлинский район, село Ходары, ул. Ленина, напротив дома 82 – темно на мусорной площадке», – деловито и коротко сообщил о своей проблеме еще один сельчанин. После вмешательства администрации округа на указанной территории опять светло.

Флешмоб ЦУР Чувашии «Расскажи, где темно» продолжается.

Чувашинформ.рф.