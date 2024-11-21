В ближайшие 3 года в Чувашии появятся еще 14 площадок ГТО

Их приоритетное размещение — на территории школ в муниципальных округах республики.

Финансовые средства на приобретение оборудования для площадок регион получит из федерального бюджета. Подготовка основания под будущие площадки ГТО будет осуществлена администрациями муниципалитетов за счет республиканских субсидий.

В комплект спортивно-технологического оборудования каждой площадки войдут турники разных уровней и высоты, скамьи для пресса и наклона, сектора для прыжков в длину, подъема гири, уличные тренажеры, травмобезопасное резиновое покрытие.

«На сегодняшний день в республике созданы 23 площадки ГТО, и каждая из них позволяет вести подготовку и выполнять нормативы комплекса ГТО. Размещение таких доступных спортивных объектов на территории школ позволит охватить регулярными занятиями физической культурой и спортом больше детей, что, несомненно, укрепит их здоровье», — отметил Глава Чувашии Олег Николаев.

Напомним, комплекс ГТО является неотъемлемой частью федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография», инициированного Президентом. Главная задача проекта – увеличение доли граждан, регулярно занимающихся физической культурой и спортом, до 70 % к 2030 году.

Министерство физической культуры и спорта Чувашской Республики