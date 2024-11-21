Более 20 тысяч обращений поступило в филиал фонда «Защитники Отечества» в Чувашии

Это – итоги работы регионального отделения за полтора года, и всего за это время в него обратились почти 5,3 тыс. человек. Такие цифры озвучены в прямом эфире ЦУР региона с участием руководителя чувашского филиала Фонда Елены Зайцевой.

С момента создания социальные координаторы фонда адресно сопровождают каждого ветерана специальной военной операции и члена семьи бойца. Елена Викентьевна подробно рассказала, как ведется персональное адресное сопровождение и в чем оно состоит. Также в эфире жители задавали вопросы о различных формах поддержки: медицинской, психологической, юридической. Спикер ответила, что помощь в фонде оказывается по всем этим направлениям, регулярно приглашаются эксперты для разбора каждого конкретного случая.

Поступил вопрос и от действующего бойца, прибывшего на побывку домой. Руководитель филиала рассказала, что теперь военнослужащие смогут получать административные, информационные, страховые и финансовые услуги в новой структуре – Военно-социальном центре Миноборoны России, представительство которого в ближайшее время будет открыто в каждом филиале фонда «Защитники Отечества».

Полная запись эфира доступна по ссылке https://vk.cc/cF1TId

Источник: cheb.mk.ru