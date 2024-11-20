Шестая ступень комплекса ГТО

Прохождение шестой ступени комплекса «Готов к труду и обороне» является важным этапом для юношей и девушек в возрасте 16-17 лет. Этот комплекс разработан с целью подготовить молодежь к жизни, труду и защите Родины.



Для успешного прохождения 6-й ступени комплекса ГТО требуется выполнить следующие обязательные нормативы:



1. Бег на 2000 м для девушек и на 3000 м для юношей. Эти дистанции позволяют оценить выносливость и физическую форму участников. Среднее время для юношей составляет 14 минут, а для девушек — 12 минут. Альтернативой бегу здесь является бег на лыжах. Девушкам необходимо преодолеть расстояние в 3 км, а юношам — в 5 км.



2. Подтягивания на высокой перекладине. Эта нормативная проверка силы и выносливости верхней части тела. Юношам требуется выполнить минимум 8 подтягиваний, а представительницам прекрасного пола нужно выполнить минимум 10 подтягиваний из виса на низкой перекладине. В качестве альтернативы можно выполнить отжимания от пола. Этот тест так же проверяет силу и выносливость верхней части тела. Юношам необходимо выполнить минимум 25 отжиманий, а девушкам — 8.



3. Наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье. Это тест направлен на развитие гибкости и координации участников.



4. Бег на 100 метров. Этот тест оценивает скорость спортсмена. Юноши должны преодолеть дистанцию за 14 секунд, а девушки — за 16.



На этой ступени комплекса ГТО также можно выполнить и другие нормативы на выбор участников. Они включают в себя перетягивание каната, прыжки в длину, стрельбу из пневматической винтовки и другие виды спортивных испытаний.

Напомним, комплекс ГТО является неотъемлемой частью федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография», инициированного Президентом. Главная задача проекта – увеличение доли граждан, регулярно занимающихся физической культурой и спортом, до 70 % к 2030 году.

#Подтянись к движению ГТО.

Региональный оператор Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» АУ «ЦСП им. А. Игнатьева» .