Грант позволил вовлечь многих в шахматную жизнь

С сентября 2024 года по апрель 2025 года в Саланчикской школе-интернате для детей с ограниченными возможностями здоровья реализуется проект «Шахматы для всех». Проект стал победителем открытого конкурса проектов развития детского непрофессионального массового спорта «Добрый спорт» на малых территориях в номинации «Сильный ход».

Конкурс проводился благотворительным фондом Елены и Геннадия Тимченко в рамках направления «Развитие детей и подростков» при поддержке Федерации шахмат России. Благодаря победе в конкурсе наша школа-интернат получила грант в размере 300 тыс. рублей. На средства гранта приобретены настольные шахматы, шашки, электронные шахматные часы, учебная литература, сувенирная и наградная продукция и др. Огромную радость детям доставили напольные шахматы. Ребята в свободное время устраивают на них поединки, оттачивают свое мастерство.

Само название «Шахматы для всех» содержит призыв к вовлечению в шахматную жизнь всех слоев населения: детей, их родителей, местных жителей. Проект поможет создать атмосферу, в которой взрослые и дети смогут вместе проводить время, предоставит им возможности для совместной деятельности. В школе-интернате для детей и подростков заработали 2 шахматных кружка. В шахматы научились играть практически все ученики 5-9 классов. Ребята осваивают азы шахматной стратегии и тактики, решают шахматные задачи и этюды. Для родителей также проводятся открытые занятия по шахматам, на которых они видят успехи своих детей. При Саланчикском сельском клубе для местного взрослого населения организован шахматно-шашечный клуб «Белая ладья».

Проектом предусмотрено проведение различных шахматных турниров. Первым таким турниром стал сеанс одновременной игры. Сеансёром выступила выпускница школы-интерната Александра Ефремова — двукратная победительница республиканских командных соревнований по шахматам среди школ-интернатов Чувашской Республики, участница всероссийских командных соревнований по шахматам «Восхождение». В сеансе приняли участие 10 учеников, которые с удовольствием и пользой любят проводить время за шахматной доской. По результатам проведенного сеанса в упорной борьбе победу одержал Николай Степанов. А некоторым игрокам, которые продержались дольше всех, Александра предложила ничью. Все участники сеанса получили памятные сертификаты и первые медали. Но самое ценное, что получил каждый, — это яркие впечатления и новый опыт.

В рамках проекта «Шахматы для всех» в школе-интернате проходят увлекательные и занимательные общешкольные мероприятия. Это, например, урок по шахматам, на котором дети познакомились с историей возникновения шахмат, узнали о знаменитых советских и российских чемпионах мира, отгадывали загадки, посмотрели презентацию о работе школьного кружка. Это и «Посвящение в шахматисты» — самых юных кружковцев, которые только что познали азы гениальной игры, посвящали в шахматисты ученицы 7 класса Анна Еклакова и Анна Козлова, постоянные участницы всероссийских командных соревнований по шахматам «Восхождение».

Наших любителей шахмат впереди ждет много турниров и интересных мероприятий, и всё это благодаря участию в конкурсах, проводимых благотворительным фондом Елены и Геннадия Тимченко. Саланчикская школа-интернат для обучающихся с ОВЗ выражает огромную благодарность фонду за помощь и поддержку при реализации проекта «Шахматы для всех».

Т. Николаева, учитель школы-интерната, руководитель проекта.