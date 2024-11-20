В Чувашии стартовал специальный отрытый трек Российской национальной премии «Студент года. Медики»

19 ноября 2024 года в Чебоксарах на базе ЧГУ имени И.Н. Ульянова стартовал специальный открытый трек Российской национальной премии «Студент года. Медики», проект Общероссийской общественной организации «Российский Союз Молодежи», Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова» (ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова»), Министерства здравоохранения Чувашской Республики. Конкурс реализуется при поддержке Росмолодёжь.Гранты. По итогам заочного этапа отобрано 100 конкурсантов из 41 региона России, которые примут участие в финале проекта с 19 по 23 октября 2024 года по 7 профильным номинациям. Данный конкурс проходит в четвертый раз.

Основная цель проекта – повысить престиж медицинских направлений обучения и профессий, поддержать научные достижения студентов-медиков и сформировать сообщество лидеров научно-медицинского развития, разделяющих общие ценности и готовых брать на себя ответственность.

От лица вице-премьера Правительства Чувашии Владимира Степанова участников конкурса поприветствовал первый заместитель министра здравоохранения Чувашской Республики Владимир Гладнев. Он отметил, что рад видеть в Чувашии талантливую и амбициозную молодёжь, готовую внести свой вклад в будущее отечественного здравоохранения.

«Конкурс становится важной платформой для выявления и поддержки лучшей студенческой молодёжи, которая разделяет наши ценности и готова взять на себя ответственность за развитие медицинской науки и практики. В последние пять лет мы стали свидетелями значительных изменений в системе здравоохранения. Число молодых врачей в возрасте до 35 лет, работающих в республиканских учреждениях, увеличилось почти на 35%. Это говорит о том, что у нас есть все шансы на светлое будущее, если мы будем продолжать поддерживать наших молодых специалистов. Пусть эти пять дней станут для вас не только возможностью продемонстрировать свои достижения, но и источником вдохновения для новых свершений. Желаю всем участникам удачи и творческих успехов», — отметил первый заместитель министра здравоохранения Чувашской Республики Владимир Гладнев.

В 2024 году участники проекта примут участие в 7 номинациях: «Лечебное дело», «Педиатрия», «Стоматология», «Медико-профилактическое дело», «Фармация», «Сестринское дело», «Молодой медик года». Конкурсные задания финала направлены на индивидуальную и коллективную работу участников. Экспертами проекта станут практикующие специалисты-медики в различных областях, а также лауреаты и победители профильных конкурсов.

Конкурсные задания финала направлены на индивидуальную и коллективную работу участников и включают следующие форматы: самопрезентация, демонстрация профессиональных навыков и решение кейсов. По итогам конкурсной программы будут определены лучшие студенты-медики на основании оценки экспертами пройденных профильных испытаний. Победители конкурса смогут получить возможность наставничества от экспертного сообщества проекта, медиков и победителей Всероссийских и Международных медицинских конкурсов.

Финал проекта пройдет 22 ноября 2024 года, где будет названы имена лауреатов и победителей. Вся актуальная информация о конкурсе будет размещена в официальной группе Российской национальной премии «Студент года» Российского Союза Молодежи ВКонтакте — официальной социальной сети проекта.

В 2024 году учредителями и организаторами специального открытого трека выступают: Общероссийская общественная организация «Российский Союз Молодежи», Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова» (ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова»), Министерство здравоохранения Чувашской Республики и Дворец культуры ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова».

Конкурс реализуется в рамках Всероссийского конкурса молодежных проектов среди образовательных организаций высшего образования в 2024 году при поддержке Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь.Гранты).

Пресс-служба Общероссийской общественной организации «Российский Союз Молодежи»