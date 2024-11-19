Состоялось торжественное закрытие проекта «Региональная стажировка организаторов «Чистых Игр» по Чувашской Республике»

А это – подведение итогов полугода плодотворной работы как опытных, так и новоиспеченных организаторов «Чистых игр».

Задачи перед ними стояли масштабные: изучить методику проведения мероприятий, найти подходящую локацию, собрать волонтеров, освоить азы раздельного сбора отходов, наладить контакты с переработчиками и многое-многое другое.

В результате, после успешного прохождения стажировки, в течение сентября—октября по 14 муниципальным образованиям Чувашии, а также в Республике Марий Эл прошла «эпидемия» чистоты. Общий итог игр – 15 тонн мусора и 1130 участников, волонтеров и организаторов, объединенных одним общим делом.

На днях организаторы и волонтеры игр собрались на одной площадке, чтобы обсудить прошедшие экомероприятия и наградить приятными призами их победителей, призеров и самых активных кураторов. Всем организаторам «Чистых игр» из муниципалитетов Чувашии и Марий-Эл также вручены благодарственные письма от Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики.

Присоединился к мероприятию генеральный директор ООО «Ситиматик Чувашия» Алексей Степанов, помогавший с вывозом смешанных отходов.

Главный организатор Алёна Ильгачева провела небольшую лекцию о том, почему важна экологическая осознанность.

«Все мы знаем, что федеральный проект «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» национального проекта «Экология» направлен в том числе и на предотвращение вредного воздействия ТКО на здоровье человека и окружающую среду. «Чистые игры» – мероприятия, которое проходят не просто в поддержку нацпроекта, но и доносят до людей важность сохранения природы и вторичной переработки отходов, выявляют экологические проблемы и то, как каждый из нас может принять участие в ее решении. Благодарю организаторов мероприятия, волонтеров и участников за то, что вы помогаете сделать нашу республику чище. Надеюсь, с каждым годом число ваших единомышленников будет только расти, а экокультура наших граждан – развиваться», – отметил министр природных ресурсов и экологии Чувашской Республики Эмир Бедертдинов.

Минприроды Чувашии.