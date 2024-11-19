Минобразования Чувашии вместе с Фондом «П.рле» и республиканским Союзом женщин проводит акцию «Дети — солдатам» по поддержке участников специальной военной операции

С 11 ноября по 5 декабря школьников и студенческую молодежь приглашают принять участие в ряде мероприятий: «Храни меня, мой талисман…» — по изготовлению оберегов для бойцов, «Новогодняя поздравительная открытка» — по созданию открыток и написанию писем, «Тепло для защитников» — по сбору теплых вещей, «Герои наших дней» — съёмка видеопоздравлений, «Новогоднее поздравление бойцу СВО» — по созданию стенгазет.

Подготовила Н. Владимирова.