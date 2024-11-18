Транспортная неделя в Москве и «Мустай Карим» в Чебоксарах

Новая неделя проходит под знаком Транспортной недели в Москве и празднования Дня работника транспорта, чей профессиональный праздник отмечается в России 20 ноября.

Для Чебоксарского речного порта эти события пройдут в деловом формате. Прежде всего участием руководства (https://t.me/chebport21/271) порта в международном форуме, где обсуждается всё, что составляет экономику транспорта. Делегацию Чувашии на форуме возглавляет руководитель республики Олег Николаев, в составе также министр транспорта Максим Петров.

В Чебоксарах Транспортная неделя будет отмечена заключительным аккордом в навигации 2024 года: 20 ноября и 23 ноября к столичному причалу пришвартуется знаменитый теплоход «Мустай Карим» — новейший круизный лайнер в постсоветской истории.

Корабль спустили на воду пять лет назад, осенью 2019 года, и это был первый пассажирский теплоход, построенный на отечественной верфи за последние 60 лет. «Мустай Карим» судостроители называют «хедлайнером».

«Теперь людям есть с чем сравнивать – они хотят ещё таких», — докладывали президенту (http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/deliberations/71467) РФ Владимиру Путину.

Примечательно, что Чебоксары для «Мустай Карима» станут заключительным городом в навигации, после столицы Чувашии 23 ноября лайнер возвращается в Нижний Новгород и становится на зимовку. Так что приходите в Чебоксарский речной порт 20 ноября и 23 ноября посмотреть на самый большой круизный лайнер в стране и единственный российский теплоход класса «река-море»!

Источник: Чебоксарский речной бульвар.

Фото: mustay-karim.ru