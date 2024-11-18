Операторы увеличивают доступность мобильной связи для сельчан

В рамках национального проекта «Цифровая экономика» в Чувашии реализуется программа

«Информационная инфраструктура». Одна из ее приоритетных задач — обеспечение доступа

к качественной мобильной связи и интернету жителям удаленных населенных пунктов.

Мобильный оператор «Билайн» сообщил о расширении покрытия 4G-интернета. Благодаря масштабному рефармингу частот, порядка двух тысяч жителей Чувашии теперь могут пользоваться современными цифровыми услугами. Одним из результатов рефарминга стало улучшение доступности технологии VoLTE, которая начала работать в Чувашии в прошлом ноябре. Эта услуга не только делает голосовые звонки более качественными, но и позволяет пользователям выходить в интернет без прерывания разговора.

А до 17 ноября жители Чувашской Республики могут принять участие в голосовании за малые населённые пункты, которые будут подключены к высокоскоростному интернету по федеральному проекту «Устранение цифрового неравенства». Базовые станции мобильного интернета будут установлены в тех деревнях, сёлах и посёлках, которые получат наибольшее количество голосов.

Проект по устранению цифрового неравенства был создан Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России совместно с оператором связи ПАО «Ростелеком». В населенных пунктах с численностью населения от 100 до 500 человек устанавливаются средства связи для оказания услуг подвижной радиотелефонной связи стандарта 4G.

Голосование проводится онлайн на портале «Госуслуги». Также есть возможность подать голос письменно, отправив письмо почтой в адрес Министерства цифрового развития Российской Федерации.

По состоянию на четверг в интернет-голосовании приняли участие 4410 жителей республики. Лидируют в этом списке д. Яманчурино Яльчикского округа и деревня Таутово Аликовского округа. На 8 месте в рейтинге — д. Бреняши Торханского сельского поселения, но по количеству голосов она отстает от лидеров в 4-5 раз.

По информации Минцифры Чувашии.