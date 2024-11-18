Валентина Алексеева из Чебоксар вошла в топ 12 самых красивых девушек планеты

Финал конкурса «Мисс Вселенная» прошёл этой ночью в Мехико. За корону боролись 130 девушек из разных уголков мира.

Наша землячка прошла в финал и оказалась в числе 12 лучших участниц, но, к большому сожалению, в топ 5 она не попала. Ну, а победительницей «Мисс Вселенная — 2024» стала Виктория Кьер Тейлвиг из Дании.

Россия не была в топе этого конкурса целых 12 лет! Валентина достойно представила нашу страну. Поздравляем! Для нас и многих других ты победительница!

Источник: тг-канал Чувашия. Сегодня.