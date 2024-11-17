Размер республиканского маткапитала увеличится

На заседании Кабинета Министров Чувашии 13 ноября были одобрены изменения в закон

о дополнительных мерах государственной

поддержки семей, имеющих детей.

Проектом предлагается устанавливать порядок рассмотрения заявления о распоряжении средствами республиканского материнского капитала не законом республики, а нормативным правовым актом Правительства Чувашии. Также предусматривается увеличение с 1 января 2025 г. размера республиканского материнского (семейного) капитала со 150 до 200 тысяч рублей.

Финансирование расходов на предоставление республиканского материнского (семейного) капитала осуществляется за счет средств республиканского бюджета. На эти цели в бюджете на 2025 год предусмотрено 197,6 млн рублей (на 1317 семей). В связи с увеличением размера капитала потребуются дополнительно 65,8 млн рублей.

Справочно

С 2012 года средствами республиканского материнского (семейного) капитала воспользовались почти 16,4 тыс. многодетных семей Чувашии на общую сумму более 1,4 млрд рублей. В этом году – более 1300 семей, 773 из которых направили средства на улучшение жилищных условий, 305 — на получение единовременной выплаты в размере 20 тыс. рублей, 213 – на образование детей и 13 – на приобретение автомобиля.

Источник: cap.ru.