«Дом ветеранов» в Кадеркине отремонтируют

Стационарное отделение Шумерлинского комплексного центра социального обслуживания населения – в ожидании капитального ремонта.

Как сообщает Региональный центр закупок Чувашской Республики, аукцион объявлен. Подрядчику необходимо будет выполнить работы до 30 июня 2025 года. На данные цели выделено порядка 16,8 млн руб.

Подготовила Н. Игнатьева.