Во имя народа служил и писал

Жизненный путь Михаила Сеспеля, пусть и короткий, но всецело описывает становление новой Чувашии. Играя значительную роль в политической жизни чувашского народа, он оставил произведения, в которых нашли отражение общественно-политические события первых лет советской власти, а также любовь и надежда к расцвету чувашской идентичности.

Его детские годы были полны тяжести крестьянского быта, лишений и непосильного труда. Скудное питание, плохие условия быта глубоко впали в душу мальчика, вероятно, именно это стало толчком к его деятельному участию в становлении Чувашии со свободным и равным народом.

О детских годах Михаила Сеспеля узнаем из воспоминаний П.С. Слесарева от 7 февраля 1950 г.: «… В нашем детстве у обоих было что-то роковое, общее … Нужда и нищета … Позднее он [Михаил Сеспель] в своем дневнике записал: «Прошлая жизнь моя разделяется на 3 периода: первый – до 1911 года, июня месяца, протекавшее хотя и в ужасной бедности, но светлое и яркое детство. Второй же … потеря отца – период мрачный… 1918 год началом третьего периода, вступление в коммунистическую партию, когда я почувствовал себя таким вольным, сильным, свободным…» … В 1914 году, уже 15-летним мальчиком, заканчивает он церковно-приходскую сельскую школу … Миша Сеспель в [второклассную] школу поступает в 1914 году в селе Шихазаны … Большое влияние в деле развития вкуса и любви к русской литературе оказал преподаватель русского языка и литературы П.А. Ломоносов … Учащиеся выпускают рукописный журнал «Звездочка», редактором и литературным сотрудником которого становится М. Сеспель. Первый номер журнала открывается стихотворением Сеспеля «Вновь в школе».

Осенью 1917 г. после окончания Шихазанской второклассной школы, где он в полной мере использует свои писательские умения, составляя небольшие стихотворные заметки, посвященные друзьям и одноклассникам, Сеспель поступает во вновь открытую учительскую семинарию в г. Тетюши Казанской губернии. Период обучения в семинарии совпал с событиями Гражданской войны, которые, вдохновив юношу, формируют в нем активного участника общественно-политической жизни, тесно связанной с Тетюшской уездной партийной организацией. В январе 1918 г. Михаил Кузьмин с товарищами организовал Союз трудящейся молодежи, а в декабре 1918 г. вступил в ряды коммунистической молодежи (РКСМ).

В начале 1919 г. он был отправлен уездной партийной организацией в Москву на курсы пропагандистов и агитаторов, где стал слушателем выступления В.И. Ленина. Это выступление отразилось на становлении молодого Мишши, он еще более загорелся идеей расцвета и поступательного развития родного чувашского края. По завершении курсов М.К. Кузьмин был направлен в Тетюшскую уездную судебно-следственную комиссию, немногим позднее был избран заместителем председателя укома РКСМ. Весной 1920 г. Михаил Кузьмин принимал деятельное участие в проведении I Всероссийского съезда чувашских секций и активных работников комсомола, на котором он был избран членом президиума и выдвинут в бюро чувашской секции Казанского губернского комитета комсомола.

Образование Чувашской автономной области осенью 1920 г. привело Михаила Кузьмина на должность председателя революционного трибунала области и заведующего отделом юстиции Чувашского облисполкома. Служебную деятельность Сеспель сочетал с плодотворной литературно-общественной. Он способствовал развитию поэзии, отражающей дух новой эпохи. В газете «Канаш» он опубликовал программную статью, в которой изложил свои взгляды на пути эволюции чувашской советской поэзии.

Наиболее известные стихотворения Михаила Сеспеля – «Грядущее», «Сыну чувашского народа», «Родной язык», «Пашня нового дня», «Стальная вера», «Жизнь и смерть», «Думы» и другие. Важное место в его литературной деятельности занимает перевод произведений русских классиков, таких, как поэма «Мцыри» М. Лермонтова, повести «Хаджи Мурат» и «Казаки» Л. Толстого.

В мае 1920 г. поэт из-за осложнившихся болезней попал в госпиталь в Нижнем Новгороде, а по окончании лечения отправился в крымский санаторий. «За три месяца жизни в Евпатории Сеспель создал ряд новых произведений … из которых самым значительным является «Море». В нем Сеспель очень полно выразил себя как поэт и гражданин. По приглашению украинского поэта Ф.Н. Покрышня … поэт в марте 1922 года перебирается в деревню Волчья Гора … Здесь он … много пишет на родном языке, готовит сам иллюстрации к составляемому им сборнику, надеясь послать его в Чувашию для напечатания. Но Сеспель не успел завершить этой работы …», – пишет М.Я. Сироткин в статье «Зачинатель чувашской советской поэзии», опубликованной в газете «Красная Чувашия» от 16 ноября 1949 г.

Нахождение вдали от малой родины и постоянные известия о голоде в Поволжье вызвали в Михаиле Сеспеле упадок творческих сил, что подорвало его слабое здоровье еще сильнее. 15 июня 1922 г. в 23-летнем возрасте Мишши, полный желания жить во имя народа, скончался в с. Старогородка близ г. Остёра Черниговской области.

Благодаря новаторскому для того времени взгляду, произведения Михаила Сеспеля заняли достойное место в фонде чувашского литературного наследия, продолжая оказывать влияние на современных авторов. Его государственная и творческая деятельность свидетельствует о глубокой самоотдаче, а идея светлого будущего стала основой его политической позиции, что отчетливо прослеживается в произведениях.

ГАСИ Чувашии.