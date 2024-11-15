Школьники со всей России примут участие в онлайн-олимпиаде

«Культура вокруг нас»

С 5 ноября по 2 декабря у школьников с 1 по 11 классы будет возможность принять участие в онлайн-олимпиаде «Культура вокруг нас» на образовательной платформе Учи.ру. Ключевая цель соревнования — развить интерес к русской культуре — языку, литературе, истории и искусству — и взглянуть на нее через призму современной жизни. Проект реализуется при поддержке национального проекта «Культура».

Интерактивные задания помогут школьникам не только проверить свои знания, но и расширить кругозор, повысить общую эрудицию, а также тренируют образное и системное мышление. По итогу соревнования участники также научатся находить взаимосвязи между отечественной культурой и историей.

«Вместе с партнерами Учи.ру мы всегда стараемся сделать олимпиаду интересным и ярким событием учебного года. В этот раз «Культура вокруг нас» охватит разные школьные предметы и области знаний — будут вопросы по русскому языку, литературе, искусству... Ребята смогут не только проверить себя, но и расширить кругозор, а также познакомиться с мерами национального проекта «Культура». В прошлом году в Олимпиаде приняли участие более миллиона школьников по всей стране. В этом году состязание охватит и учащихся старших классов. Уверены, знания, полученные во время прохождения заданий, помогут в учебе и сдаче экзаменов», —сказала София Малявина, генеральный директор АНО «Национальные приоритеты».

Для прохождения Олимпиады не требуется специальных знаний. Олимпиада состоит из 8 заданий и включает в себя разнообразный набор тем, чтобы ребенку было интересно и полезно её проходить. Нестандартный подход к решению задач помогает тренировать логику и критическое мышление.

«Мы видим особый интерес школьников к тематике олимпиады. В проекте этого года мы сделали акцент на межпредметности — например, одно из заданий погружает в историю через изучение устаревших слов, другое — позволяет найти географические отсылки в литературных произведениях. Это дает ученикам возможность не только проверить свои знания, но и посмотреть на школьные предметы в едином культурном контексте, увидеть взаимосвязи, и главное — пробудить любознательность и интерес к изучению нашего богатого наследия», — отмечает Дарья Островская, руководитель департамента олимпиад образовательной платформы Учи.ру.

Олимпиада бесплатна и доступна для всех учеников с 1 по 11 класс. Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте https://cultura.uchi.ru/ или войти с логином и паролем от Учи.ру. На решение заданий у школьников будет 60 минут. Все участники соревнования получают сертификат, грамоту или диплом, в зависимости от результата, а учителя – благодарственные письма.

Партнёрами Олимпиады стали портал Культура.рф, платформа «Артефакт» и Библиотеки нового поколения.

! Справочно

По национальному проекту «Культура» по всей России, в том числе в отдаленных регионах и в сельской местности, ежегодно открываются модельные библиотеки, современные кинозалы и виртуальные концертные площадки, обновляются Дома культуры, театры юного зрителя, театры кукол и детские школы искусств. Фестивали и выставки получают грантовую поддержку, реализуются волонтерские инициативы и творческие проекты, проводятся онлайн-трансляции лучших культурных событий и культурно-просветительские программы для школьников.