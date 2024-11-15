По информации ППК «Российский экологический оператор», Чувашия за последние 5 лет нарастила обеспеченность контейнерными площадками в 1,5 раза.

На тысячу жителей Чувашии приходится 13,2 контейнерные площадки, что превышает среднероссийский показатель (8,9).

Число контейнеров на тысячу жителей республики — 25,3, что также выше среднего по стране (17,9).